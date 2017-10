På det Kongelige Teater sker der forskellige ting og sager, både for børn og for voksne. På Den Gamle Scene er der underholdning særligt for de yngste, dog giver det jo også muligheden for, at udforske Den Gamle Scene på egen hånd, og komme helt tæt på – den mulighed opstår ikke hver dag.

Hvor og hvornår:

Det Kongelige Teater - Gamle Scene

August Bournonvilles Passage 8

1017 København K

Tidspunkt: 18:00 - 22:00