Kadeau åbner nordisk cocktailbar i København

Udelukkende nordiske ingredienser

På menuen finder man udelukkende nordiske ingredienser. Morten Damgaard fortæller om konceptet:



– Vi har lavet klassiske cocktailbarer de seneste 10 år, og vi følte at de kunne være spændende at vende tingene lidt på hovedet. Og da vi så mødtes med Kadeau og blev enige om at lave noget sammen, så gav det sig selv.

Når man laver en cocktailbar udelukkende baseret på nordiske ingredienser, bliver man nødt til at være kreativ. Mange af de ingredienser, som normalt indgår i en cocktail, har folkene bag 1408 måtte nytænke. Et eksempel er syre, som normalt kommer fra citron eller lime, og som 1408 har fundet i fx stikkelsbær.

– Så man kan sige, at det, der til at starte med er en begrænsning, gør, at man bliver nødt til at være innovativ og nytænkende, og så pludselig opstår der en masse smagssammensætninger og nuancer, som man aldrig havde fundet ved at gå traditionelt til værks, fortæller Morten Damgaard.