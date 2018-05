"Jeg har aldrig drømt om at være kunstner"

Kunsten blev et åndehul med plads til leg

Det var ellers ikke fordi, det lå i kortene, at Julie Bidstrup skulle ende med at vie sit liv til kunsten. Interessen fik hun først, da hun var på malerkursus, mens hun var på barsel med sit første barn for 12 år siden. Julie fortæller:



– Jeg ville gøre noget for mig selv, så jeg havde fået min mand til at passe vores søn, mens jeg ville bruge tid på noget andet. Det kunne have været keramik, yoga, madlavning... Jeg havde bare brug for at gøre noget, jeg havde lyst til.



Så fandt jeg et malerkursus, som jeg tilmeldte mig. Der var både oplæg, debat, inspiration og tid til at male.



Det blev et åndehul for mig. Der var plads til leg. I starten var det jo totalt for sjov, og jeg kunne slet ikke male... Min underviser, Bjørn Ignatius, havde en læresætning om, at alle kunne male. At alle kunne lave noget fedt. Der var 10-14 på holdet, og vi var en broget skare med både studerende og pensionister, som eksperimenterede inden for blandt andet akvarel og fotokunst.



Jeg arbejdede med lærreder og akryl, og mit fokus blev ret hurtigt at fortælle historier med mine billeder. Det tror jeg, min underviser så.