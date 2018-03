I år gør Tivoli noget helt særligt med deres fyrværkerishows

Nærvær, ro og stilhed i et fyrværkerishow

Cathrine Raben Davidsen forklarer, at hun allerede nu har nogle tanker omkring, hvad hun skal lave, og hvilken slags stemning, hun gerne vil arbejde hen imod:



– Det allervigtigste lige nu, er at få styr på mit “lydspor”, som ligesom skal bære hele showet. Jeg skal skabe et særligt stykke musik til mit fyrværkeri i tæt samarbejde med den talentfulde musiker Peder, som jeg tidligere har arbejdet sammen med.



Til Tivoli skal vi skabe et både dunkelt og syret lydunivers, hvor vi skal sample en masse lyde, vi har samlet – for eksempel lyden af fugle, der flyver i titusindevis eller fra kirkeklokker, der ringer ind til messe. Derefter skal jeg i gang med at sætte farver, former og tempi på fyrværkerishowet.



Jeg håber, mit fyrværkerishow kan være med til at skabe et rum og en ramme for reflektion, og jeg vil arbejde mod at skabe en stemning af nærvær, ro og stilhed på trods af, at et fyrværkeri er alt andet end det. Men ligesom i mine værker, er jeg optaget af at arbejde med modsætninger.



Når mit fyrværkerishow begynder, vil jeg helt sikkert stå på toppen af Tivoli med min familie og være med til at se og høre, hvordan det hele bliver skudt i gang.



Du kan opleve Cathrine Raben Davidsens fyrværkerishow kl. 23.55 hver lørdag i juni 2018.