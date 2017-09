Hotel Alexandria i København er et dansk designhotel. Dvs. et hotel hvor danske design og danske designere er i centrum. Lige fra lobbyen til værelserne er alt interiør et miks af det bedste dansk design har haft at byde på gennem årene.

Men derudover har hotellet gennem de senere år indrettet en række værelser, der er dedikeret til en bestemt designer eller arkitekt: I øjeblikket er der fx et Finn Juhl-værelse, et Arne Jacobsen-værelse og et Wegner-værelse, hvor man kan nyde en eller flere dage og nætter i selskab med design fra ens yndlingsarkitekt.

Og nu har Hotel Alexandria netop slået dørene op for endnu et tema-værelse, denne gang som en hyldest til arkitekten Jens Risom. Det blev præsenteret ved en flot åbningsreception 21.9, og vil herefter indgå på lige fod med hotellets øvrige værelser.