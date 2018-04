Designmuseet åbner ny særudstilling med udvalgte mesterværker

Et åndehul i hverdagen

Museumsdirektør hos Designmuseum Danmark, Anne-Louise Sommer, fortæller om ambitionen med udstillingen:



– Vi ønsker med udstillingen at slå at slag for kvalitet og det gode håndværk, som vores museum er sat i verden for at udbrede. I en tid, hvor digitalisering, flygtighed og informationsoverload er hverdagskost for mange, tror vi på at det langsomme, dygtigt forarbejdede og kunstneriske har en vigtig plads.



Som designmuseum bevæger vi os i grænsefeltet mellem unika og kunst på den ene side og det industrielt massefremstillede på den anden. Det er netop spændingsfeltet mellem kunsten og det massefremstillede, som vi mener er interessant for os at fremhæve som designmuseum. Derfor glæder vi os til at vise disse enestående værker fra vores samling frem, og håber at udstillingen kan skabe et lille åndehul i hverdagen og inspirere alle.



Særudstillingen "Creme de la Creme" kan opleves på Designmuseum Danmark i København fra den 26. april 2018 til 27. januar 2019. Du kan læse mere om udstillingen her.