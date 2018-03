Amager Salonen – Når kunsten flytter ind

Kender hinanden fra Instagram

Mette Helena Rasmussen og Anne Aarsland har i flere år fulgt hinanden på Instagram. For omkring et halvt år siden låne Mette Helena Annes lejlighed til et presseevent for et italiensk lampefirma. Dér mødte de hinanden for første gang.



Efter lampernes indtog i Annes hjem, kom Mette Helena og Anne til at snakke om, at det kunne være sjovt at gøre det samme med kunst. Invitere noget nyt ind og åbne op for, at folk kan få en kunstnerisk oplevelse, som er noget andet end et traditionelt galleri.



– Vi rykker kunsten ud til folk ved, at det foregår i private hjem. Folk fra området kommer til udstillingen, så i stedet for, at man altid skal ind til et galleri, så kommer kunsten ud til dem, fortæller Anne Aarsland. Mette Helena Rasmussen supplerer:



– Og så rammer vi også nogle andre mennesker end dem, der måske normalt kommer til kunstudstillinger. For eksempel kommer hele min gård. Det er lidt ligesom, når der kommer cirkus til byen – folk vil gerne bakke op om det.