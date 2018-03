5 film, du skal se på CPH:DOX

"The Paris Opera"

Kom med både bag og foran scenen hos et af verdens smukkeste operahuse. I "The Paris Opera" får vi serveret flere aspekter af, hvordan livet er i den store, elegante institution, hvor essensen af finkultur hersker. Oplev, hvordan det er for de ansatte at bakse en levende tyr op på scenen – og hvordan det er for publikum at opleve kunsten fra forreste række.



Læs mere om filmen her.