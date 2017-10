Vind smukt stel fra Lyngby Porcelæn

30. oktober 2017 af kommerciel redaktion for Lyngby Porcelæn

Klare rene linjer, kridhvidt porcelæn og mønstre fra arkiverne. Rhombe-stellet er en hyldest til det klassiske stel.

Rhombe-serien er et klassisk stel med en fin nyfortolkning af et velkendt mønster, som er hentet fra Lyngby Porcelæns store designarkiv og sås første gang på den populære, ildfaste Danild-serie i 1961. Dengang var mønsteret overført på porcelænet som dekoration, men i den nye og opdaterede version anno 2016 bruges de fine rhomber i stedet som relief på porcelænet.

Strukturerne er bygget lag på lag, som en artiskok, i en meget kompliceret proces som kun de færreste porcelænsproducenter kaster sig ud i i dag. Mønsteret giver serien et smukt og klassisk look, en behagelig taktil oplevelse, og sikrer samtidig et godt greb.

Det kan du vinde

Deltager du i konkurrencen, kan du blive den heldige vinder af et komplet stel af Lyngby Porcelæns Rhombe-serie til seks personer. Stellet indeholder:

6 x middagstallerkener Ø: 27 cm

6 x frokosttallerkener Ø: 21 cm

6 x sidetallerkner Ø: 20 cm

6 x suppetallerkener Ø: 23 cm

6 x tekopper

12 x tekrus

6 x 35 cl skål

6 x 50 cl skål

1 x sukkerskål

1 x vase H: 17 cm

Sådan deltager du

For at deltage i konkurrencen om det smukke stel, skal du blot svare på spørgsmålet herunder senst den 1. december 2017 kl. 12.00. Herefter vil den heldige vinder få direkte besked via e-mail.

Ved at deltage i konkurrencen siger du autotomatisk ja til at modtage mails fra Lyngby Porcelæn. Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 10.157,55 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.