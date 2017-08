Vind Rhombe-service fra Lyngby Porcelæn

Præmiepakken indeholder alt, der skal til for at dække et smukt bord til seks personer: 6 tallerkner, diam. 27 cm, til en værdi af 199,95 kr. pr. stk. 6 tallerkner, diam. 23 cm, til en værdi af 199,95 kr. pr. stk. 6 tallerkner, diam. 21 cm, til en værdi af 169,95 kr. pr. stk. 6 dybe tallerkner, diam. 20 cm, til en værdi af 169,95 kr. pr. stk. 6 skåle, 35 cl, til en værdi af 149,95 kr. pr. stk. 2 skåle, 50 cl, til en værdi af 169,95 kr. pr. stk. 3 x 2 krus, 33 cl, til en værdi af 299,95 kr. for 2. Sukkerskål til en værdi af 399,95 kr. Fyrfadsstager, 2 stk., til en værdi af 249,95 kr. Vase, h 25 cm, til en værdi af 999,95 kr.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 27. august til den 20. september 2017, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 8228 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 8228 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.