Vind limited edition-vase fra Knabstrup Keramik

Vasen Plateau Limited er formgivet af Claire Maria Lehmann og Iben Harboe, der sammen driver keramikvirksomheden Clib Klap.

Begge er de uddannet fra Danmarks Designskole i henholdsvis 1996 og 1999, og siden 2003 har de været en duo. Ambitionen er at videregive keramik med liv, sanselighed og et autentisk udtryk, hvilket må siges at være lykkedes med Plateau Limited, som kun findes i 300 eksemplarer – hver især nummereret i bunden. Vasen adskiller sig fra resten af Plateau-serien med sin glasur, der løber sammen og bliver til flere blåbrune nuancer. Glasuren er i øvrigt særligt udvalgt til denne vase og vil ikke blive brugt til andet i Knabstrup Keramik.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 23. oktober til den 22. november 2017, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 12.000 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 12.000 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.