Vind Le Klints nye Carronade-pendel

Le Klints Carronade-pendel

Lampeserien Carronade er designet af den svenske designer Markus Johansson, der blev inspireret af tidligere tiders skibskanoner, da han skabte den oprindelige udgave. I år er serien blevet udvidet med Carronade Pendel Large, der videreudvikler det oprindelige design, men stadig fastholder grundideen, Med sit tidløse og enkle design passer Carronade Large Pendel over spisebordet eller et sidebord enten alene eller i grupper. Den nye Carronade-pendel fås som sandfarvet med bøjle af egetræ og detalje i stål eller sort med bøjle i valnød og detalje i messing. Præmien har en værdi af 6995 kr. pr. stk.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 21. marts til den 26. april 2017, hvorefter de to heldige vindere bliver trukket. Præmierne har en samlet værdi af 13.990 kr.