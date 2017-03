Vind komplet sæt til terrassen fra Sika-Design

Georgia Garden-serien er inspireret af den britiske kolonistil og er skabt ud fra tegninger fundet i gamle bøger og postkort.

Sofa og stol er udført i et stærkt og vedligeholdelsesfrit syntetisk materiale på aluminiumsrammer, hvilket sikrer, at de kan holde til vind og vejr. Bordet er udført af genanvendt teaktræ fra fiskerbåde og huse og fremstår rustikt med de ar, tidens tand har påført træet.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 21. marts til den 26. april 2017, hvorefter den heldige vinder bliver trukket. Præmierne har en samlet værdi af 15.185 kr.