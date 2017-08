Vind innovativ gyngestol fra Carl Hansen & Søn

En lille stol med stor komfort og funktionalitet er på højkant i denne udgave af BO BEDRE. Månedens præmie er Carl Hansen & Søns Rocking Nest Chair, der er resultatet af et nyt samarbejde mellem møbelproducenten og den unge og talentfulde danske designer Anker Bak. Rocking Nest Chair er en nyfortolkning af gyngestolen skabt med designerens søster i tankerne, som havde brug for et meditativt møbel, hvor hun kunne slappe af med sin nyfødte baby. Den ovale stol forener det klassiske med det nyskabende i et design af læder, kanvas, træ og stål, og stolen har en lethed over sig, der gør den perfekt til små hjem – netop fordi den kan klappes sammen og stilles væk efter behov. Månedens præmie er i sæbebehandlet eg med hvidt kanvassæde og læderhynde.

Designeren bag:

Anker Bak er fascineret af naturens egne materialer, og hans ambition er at skabe produkter, der opfylder reelle behov og gør en forskel for mennesker. Han er født i 1983, og den unge designer har en meget personlig tilgang til formgivning, hvilket viser sig både gennem Rocking Nest Chair og den krykke af formspændt træ, han tidligere har udviklet til sin 91-årige bedstemor. Som barn var Anker Bak særlig glad for sløjdtimerne, og han blev senere udlært møbelsnedker med en sølvmedalje, dernæst produktionsteknolog og bachelor i møbeldesign. Hans talent har allerede resulteret i flere priser, blandt andet har han vundet DM i møbelsnedkeri, og i 2014 blev Anker Bak udnævnt som årets Danish Design Talent.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 23. august til den 20. september 2017, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 14.495 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 14.495 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.