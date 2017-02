Vind gavekort til nye lamper fra Light-Point

Light-Point

Lys har man brug for i hjemmet – også selv om vi stille og roligt nærmer os de mere lyse tider. Derfor vil der nok være mange af vores læsere, der vil ønske sig at vinde denne måneds præmie, som består af tre gavekort a 4.000 kr. til indkøb hos Light-Point. Vinderne kan selv vælge helt frit blandt Light-Points store sortiment – fx den flotte firkantede Cozy på billedet, der har indbygget LED-lys og lysdæmper, der fungerer ved, at man rører ved rammen. En fiks lille detalje, der gør lampen yderst brugervenlig. Men du kan naturligvis også vælge nogle af de mange andre former for indendørs eller udendørs belysning fra Light-Point.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 23. februar til den 22. marts 2017, hvorefter de tre heldige vindere bliver trukket. Præmierne har en samlet værdi af 12.000 kr.