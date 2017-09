Vind gavekort til Light-Point

Lys er et af de vigtigste elementer i vores hjem – både inde og ude og især nu, hvor vi går kortere dage i møde. Derfor kan tre heldige læsere i denne måned vinde tre gavekort a 5000 kr. til indkøb hos Light-Point. Vinderne kan frit vælge lamper fra Light-Points sortiment – fx den nye udendørsserie Lantern, som ses på billedet, der med sit simple design passer til mange forskellige hustyper. Serien indeholder væglamper og standere i forskellig størrelser og kan bruges i indkørslen, langs havens stier eller samlet i hyggelige klaser. Vinderne kan naturligvis også vælge nogle af de mange andre former for indendørs eller udendørs belysning fra Light-Point.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 21. september til den 20. oktober 2017, hvorefter en heldig vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 15.000 kr.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på BOBEDRE.dk. Præmien har en samlet værdi af 15.000 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.