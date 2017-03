Vind et Finn Juhl-bord til 14.994 kr.

Dette øjeformede trebenede sofabord er oprindeligt tegnet til at matche den lille topersoners 46-sofa. Bordets form passer ind i hulningen på sofaens forkant, således at bord og sofa danner en designmæssig helhed. Men det lille bord, med den karakteristiske øjeform, er også en perfekt ledsager til Poet-sofaen og passer til ethvert interiør og stil - og gerne som et fritstående bord til en lampe, en buket blomster eller en stak bøger.

Øjebordet, med de behagelige afrundede massive kantlister, leveres i mange kombinationer. Træsorterne er eg, valnød eller teak. Bordplader er i enten finér, hvid- eller sort højglanslaminat.

Om Finn Juhl

Finn Juhl blev født den 30. januar 1912 i København. Han ønskede at læse kunsthistorie, men hans far var imod. Så Finn Juhl begyndte i stedet på uddannelsen til bygningsarkitekt ved Kunstakademiet i København. Her mødte han tidens mest indflydelsesrige funktionalister, blandt dem arkitekt Vilhelm Lauritzen, som ansatte ham i 1934. Efterhånden tog arbejdet al tiden fra studierne, og Juhl fik aldrig afsluttet sine studier. Han omtalte sig sidenhen altid som selvlært møbelformgiver.

Et af de internationale højdepunkter i hans karriere var designet af hele interiøret til FN’s Formynderskabsrådssal i 1951-52. Finn Juhls skulpturelle møbler værdsættes verden over - og han regnes i dag som faderfiguren i udviklingen af “Danish Modern” i 1950’ernes USA. Ved sin død den 17. maj 1989 havde Finn Juhl i sin karriere opnået at blive en prisvindende og højt respekteret international møbelkunstner.

Finn Juhl lod sig inspirere af samtidens moderne kunst, og med afsæt i funktionalismen, skabte han et helt nyt kunstnerisk formsprog. Møblerne møder øjet som skulpturer; de er skabt til at stå frit i rummet.

