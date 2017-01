Vind et eksklusivt brusesystem fra Axor

Brusesystemet Showerpipe består af en hånd- og en hovedbruser samt en termostat. De tragtformede brusehoveder er enkle i deres design, men under det stilrene ydre gemmer der sig avanceret teknologi. Således kan man ved et enkelt tryk på hovedbruserens select-knap vælge mellem to stråletyper, mens man på håndbruseren kan spare på vandet med en EcoSmart-funktion, som nedsætter vandforbruget til blot 9 l/min.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgsmål. Konkurrencen er aktiv fra den 23. januar til den 22. februar 2017, hvorefter de tre heldige vindere bliver trukket. Præmierne har en samlet værdi af 19.115 kr.