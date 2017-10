Vind en elegant skammel fra Skagerak

Den er let, lille og helt uden overflødigheder. Og det er lige netop det smukke ved Vent Stool fra Skagerak, der er denne måneds præmie. Skamlen er designet af Chris Liljenberg Halstrøm til Snedkernes Efterårsudstilling i 2015 under temaet Petit og er tiltænkt en plads på et museum, hvor gæster kan tage et lille hvil og dvæle ved de udstillede værker. Men det ville være en skam, hvis den lille stol kun skulle stå på museer – og ikke i private hjem. Stolen har et stel af pulverlakeret stål og et klassisk sæde flettet af papirgarn, der er et langtidsholdbart materiale og kræver minimal vedligeholdelse. Sædet er håndlavet i Danmark i samarbejde med Blindes Arbejde, 3495 kr. pr. stk.

Designeren bag:

Chris Liljenberg Halstrøm er født i 1977 og voksede op i Albertslund med sin svenske mor og danske far, og hun viser tydeligt sine nordiske rødder med sin minimalistiske tilgang til design. Altid finder hun sit udgangspunkt i en hverdagssituation og fokuserer fuldt ud på funktionalitet. Ligeledes finder hun det interessant at arbejde med det genkendelige og neutrale. Chris Liljenbeg Halstrøm er uddannet fra Kunstakademiets Designskole i København i 2007 og driver i dag sin egen tegnestue. Derudover arrangerer eller deltager hun bl.a. i udstillinger som Snedkernes Efterårsudstilling og er den ene halvdel af designduoen Included Middle. Hun har arbejdet med fx Frama og +Halle og har i år modtaget et treårigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond.

