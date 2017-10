3 x Spejle

Selfie-spejl, diam. 67 cm, designet af Hans Sandgren Jacobsen for Applicata. Et enkelt spejl med hul, som fungerer som håndtag, og gør det let at flytte spejlet rundt. Leveres med egetræsknage. 1999 kr. pr. stk. Værdi i alt 5997 kr.