Vind Arne Jacobsen- bord fra Fritz Hansen

I denne måned er Arne Jacobsens Grand Prix-bord på højkant. Bordet er opkaldt efter dens lille, men prisbelønnede storebror, Grand Prix-stolen. Stolen fik nemlig sit navn efter at have vundet den prestigefyldte Grand Prix-pris ved Triennalen i Milano i 1957, og samme år skabte Arne Jacobsen så Grand Prix-bordet i forlængelse af stolen. Dog var bordet kun på markedet for en kort stund, men i år fejrer Fritz Hansen Grand Prix-stolens 60-års jubilæum ved at relancere Grand Prix-bordet. Bordet er i massiv egetræ med en slidstærk, lakeret bordplade i egetræsfiner, l 150 cm x b 95 cm x h 72 cm, 17.995 kr.

Designeren bag:

Arne Jacobsen (f. 1902-1971) var frontløber for dansk design og ses som en af faderfigurerne i udviklingen af Danish Modern i 1950'erne. Han ville egentlig have været maler, men da hans far mente, det var mere fornuftigt at uddanne sig til arkitekt, blev det sådan. Han fik dog rig mulighed for at bruge sine tegnefærdigheder og har skrevet sig ind i historiebøgerne som manden bag møbelklassikere som Svanen og Ægget – og ikke mindst SAS Royal Hotel, som møblerne var tegnet til. Han står også bag Aarhus Rådhus, Bella Vista og Nationalbanken. Samarbejdet med Fritz Hansen går tilbage til 1934, men gennembruddet kom først i 1952 med Myren, som blev efterfulgt af Serie 7 i 1955 og den prisvindende Grand Prix-stol i 1957.

