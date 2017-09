Derfor skal dit nye køkken være grebsfrit

Den nye grebsfri designserie til køkkenet fra Miele, ArtLine, emmer af ro og balance, der giver mere overskud i hverdagen.

Serien er skabt i tre unikke farver, som understreger det underspillede og minimalistiske design i de smukke og glatte glasfronter med elegant integrerede betjeningspaneler: obsidiansort, grafitgrå og brillanthvid. Alle smelter sømløst ind i et moderne køkkenunivers som det nordiske.

Den rene æstetik åbner naturligvis også op for masser af muligheder, når du vil tilføre et personligt præg på dit køkken. ArtLine er som et raffineret, abstrakt kanvas, hvor du ubesværet kan lege med indretningen for at skabe lige præcis den rumoplevelse, som du drømmer om.