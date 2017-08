Hover Bowl er, som store dele af produkterne fra Menu, designet af Norm Architects. Ideen er, at der er noget fascinerende ved et tungt objekt, der ser ud, som om det svæver. Hover Bowl er udført i marmor og kan anvendes til det, man vil – fx sæbeskål, til at lægge lidt frugt i eller til småting fra lommerne.

Fås i to størrelser h 2,7/3,5 x diam. 5,4/21,5 cm, der koster henholdsvis 500 kr. og 800 kr., Menu.