Et smukt fad kan gøre hele forskellen på et veldækket bord. Og med de smukke bejdsede træfade Divide fra Piece of Denmark, er man sikker på at få et design, der både er markant og funktionelt. Fås i to størrelser, h 6 x diam. 26 cm og h 4 x diam. 36 cm. til henholdsvis 950 kr. og 990 kr., Piece of Denmark

© Piece of Denmark