Teknologien har hovedrollen i vores køkkener

Hvad er smart? Det er smart, at man kan købe busbilletter med telefonen. Eller at en seks-årig kan bede Apples Siri om at finde billeder af løver på nettet. Men er det smart, at man kan tænde sin ovn med telefonen, når man er på vej hjem fra arbejde? Eller at man kan få et foto af indholdet i køleskabet, når man står i supermarkedet? Er det overflødigt? Det er nogle af de spørgsmål, vi bliver stillet i 2017, hvor producenterne af hårde hvidevarer og køkkenmaskiner for alvor sat- ser på det smarte køkken.

Hovedbudskabet er ”convenience” – det er fx emfanget, som automatisk indstiller sig i forhold til, hvor meget blus, der er på komfuret. Det er opvaskemaskinen, hvor den nederste skuffe kan løftes op, så man ikke skal bukke sig efter hver tallerken. Og det er komfuret, hvor kogezonenerne er fleksible, så man kan stille gryden der, hvor der er plads. Men det er også køleskabet, der hjælper dig med at bestille varer over nettet og ovnen, hvor du vælger en opskrift på en skærm, stikker to sensorer i retten og lader ovnen klare resten. Og i sidste ende et hjem, hvor lys, musik, varme, madlavning og kaffemaskinen bliver styret fra en skærm – det kan være din telefon, en skærm på køleskabet eller en tablet.

Home Connect, Family Hub, Home Kit – Google, Apple, Samsung, Amazon og Siemens har alle forskellige bud på fremtidens smarte køkken og hjem. På en køkkenmesse i Tyskland blev der fornylig fremvist et forsøgsprojekt med en lille robot, som man kunne bede om at finde en opskrift på nettet, skrive en indkøbsliste, tænde ovnen, projicere opskriften op på væggen osv.

Om det er smart afhænger af behovet. Det handler om at skabe muligheder, så vi som forbrugere kan indrette os mere fleksibelt. Ingen siger, at vi skal tænde ovnen på vej hjem fra arbejde eller sætte opvaskemaskinen over, mens vi er til dans med børnene. Men den nye generation af produkter giver os muligheden for gøre det og være mere fleksible – og det er smart.





STEMNINGSFULD BELYSNING

Siemens IQ700 Emotionlight er et helt nyt fladt emfang, der minder om en fladskærm. Home Connect-teknologi gør, at det taler sammen med komfuret. Emfanget har bagudvendt LED-lys, der kan bruges som arbejdslys eller i et utal af farvenuancer for at skabe stemning. Endnu ikke prissat., Siemens.