Sådan får du både funktionalitet og æstetik ind i dit køkken

Funktionalitet og æstetik

Køleskab, fryser, opvaskemaske ses ofte i et helt almindeligt køkken. For at skabe en stilren balance i dit køkken, kan du skjule dine hårde hvidevarer bag en smuk køkkenlåge. Få her inspiration til flotte køkkener, der skjuler hårde hvidevarer, bag en elegant facade.