Rengør og vedligeholder du din bordplade rigtigt? Læs med her

Bordplader af marmor er gude-smukke, men de er kun holdbare ved korrekt og regelmæssig vedligeholdelse.

Til den daglige rengøring anbefales det, at man bruger en fugtig klud med varmt vand og et neutralt vaskemiddel, evt. rengøringsmidler beregnet specielt til natursten, da man der er helt sikker på at undgå sure vaskemidler og et indhold af blegemidler. Marmor har en meget følsom overflade, som ikke tåler slibende materialer.

For at give marmorpladen en lang levetid kræver det en årlig genbehandling med et særligt imprægneringsmiddel beregnet til sådanne flader.

Se iøvrigt med her for inspiration til smukke spiseborde i marmor.