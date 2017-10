Opskriften på det perfekte køkken

Køkkenet skal gøre det nemt at være sammen, også når der laves mad. Derfor valgte Siemens at udvikle en helt ny køkkenløsning; en indbygningsserie med banebrydende features. Men hvordan skaber man den perfekte sociale atmosfære i et køkken? Få et indblik i designets kerneelementer her – og bliv inspireret til at opgradere dit eget køkken.