Masser af træ, mønstre og varme farver

Frantz Longhi, arkitekt og erhvervsmand. Står blandt andet bag keramikvirksomheden Kähler, designhuset Paustian, en række prisbelønnede restauranter, Aarhus Central Food Market samt Danish Energy Management – et konsulenthus med fokus på vedvarende energi og energibesparelser, der arbejder for FN, EU, danske kommuner og ministerier samt mere end 100 lande uden for Danmark. Hjørneskabet er købt på auktion, fuglene i træ er fra 50'erne af Jakob Herman og Svend Åge Holm Sørensen. Stolen Kohorn med gul polstring er af Knud Færch.

Passion for design, mad, kunst og arkitektur

"Det begyndte med en gåtur. Jeg kom helt tilfældigt forbi det ca. 100 år gamle hus. Det havde stået tomt i mange år og så trist og faldefærdigt ud. Jeg fandt ud af, hvem der ejede det, og købte det med det samme", Det fortæller Frantz Longhi, arkitekt og erhvervsmand, der blandt andet står bag keramikvirksomheden Kähler og designhuset Paustian – brands de fleste af os danskere kender. I Aarhus' stemningsfulde Jægergårdsgade, der har udviklet sig enormt gennem de sidste 10 år med hyggelige restauranter, caféer, vin og cocktailbarer side om side langs de smalle fortove, ligger huset godt gemt inde i en baggård.

Bygningens renovering er tegnet af Frantz Longhi selv, mens en ny-opførelse af forhuset tegnet af det unge, svenske og prisvindende, arkitektfirma Elding Oscarson er på vej.

– Jeg udskrev sammen med Dansk Arkitektforening en konkurrence mellem otte danske og udenlandske arkitektfirmaer med udgangspunkt i, hvordan forhus, baghus og gårdmiljøet kunne harmonere med gadens rytme og stil og samtidig forene min passion for det gode liv. For mig er det design, mad, kunst og arkitektur. Ligesom den catalanske arkitekt Antoni Gaudi gik på byggepladsen i Barcelona, gik jeg også rundt i rummet under renoveringen af baghuset og fornemmede, hvordan det skulle være, dog uden sammenligning med Gaudi. Det er meget bedre at se og opleve tingene én-til-én end på tegnebrættet, at se, hvordan lyset falder på rummets muligheder og begrænsninger. Sikkert til irritation for håndværkerne undervejs, siger han med et smil.