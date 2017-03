Køkkenet i stuen

Den nordkøbenhavnske villa havde en klassisk indretning, hvor køkkenet lå i et rum for sig selv ved siden af opholdsrummene. Sådan ville man have det, dengang køkkenet var moders domæne. Men i dag virker det gammeldags, og da parret skulle flytte ind, var noget af det første, de lavede om da også køkkenet.

– Vi blev kontaktet af kunden, som ønskede køkkenet flyttet ind i den ene af to en suite-stuer, forklarer Julie Agerley, der er arkitekt og køkkendesigner for Bo-Tikken.

Det store lyse rum havde hidtil fungeret som spisestue, og i en niche langs den ene væg var nogle indbyggede skabe, som blev fjernet. Det gav plads til en sektion, hvor komfur, køleskab og kogeplade kan gemmes lidt væk.

– Når man sidder inde i opholdsstuen, så kan man se lige gennem de to stuer ind til køkkenet. Derfor var det et stort ønske fra familiens side, at disse funktioner blev gemt væk, og at den del af køkkenet, der er synlig, ligner møbler så meget som muligt, siger Julie Agerley.

Den effekt har hun opnået ved at anvende grå lakerede fronter i massiv eg sammen med sokkel, håndtag og armatur i bruneret messing.

– Den brunerede messing spiller flot sammen med nuancerne i parketgulvet. Især når messingen får patina, mener Julie Agerley.