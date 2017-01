Køkken i første parket til skoven

Det lyse, funktionalistiske MS12-Svanekøkken er en del af en totalrenovering af et arkitekttegnet parcelhus fra 1970. Kristine og Kenneth Høgsberg overtog villaen i 2015 og har brugt et år på at forvandle den til sin nuværende form.

Under istandsættelsen blev alle indervægge fjernet og placeret nye steder, og som resultat heraf er plantegningen over huset vendt på hovedet. Også køkkenet har fået ny placering. Fra at være et mindre rum på husets ene langside er det nu trukket frem i første parket med udsigt mod skoven.

Det er i dag husets bankende hjerte og centrum for familiens aktiviteter. Køkkenet er en del af et rummeligt køkkenalrum og har åben forbindelse til både spiseafdeling og dagligstue. Der er loft til kip, betonfliser på gulvene og lyddæmpende lofter.

"Huset var velholdt og i pæn stand, da vi overtog det, men vi ville udnytte kvadratmetrene bedre ved fx at inddrage gangarealerne og den daværende carport, og dermed undgå spildplads."

"Desuden ville vi have gulvvarme i stedet for radiatorer, og det var vigtigt for os at give køkkenet en central placering," fortæller Kristine Nørskov Høgsberg, som er multimedieansvarlig i marketingafdelingen hos SVANE Køkkenet og naturligvis inspireret af de indtryk, hun dagligt får via sit job.