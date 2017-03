Funktionelt og elegant køkkendesign af Zaha Hadid for Alessi

Alessi lancerer rivejernet ’Forma’

Står menuen på italiensk mad, er parmesanosten ofte et must for dine retter. Normalt er rivejernet ikke det mest elegante, du kan stille på middagsbordet, men det har Zaha Hadid lavet om på. Designet udgør et stykke kunst i middagsbordet. Med sine bløde og runde former, bliver rivejernet næsten skulpturel at se på.

Zaha Hadid Architects har designet et moderne og elegant rivejern med runde former. I et hvert hjem er det et must at have et rivejern. Dette design er et lille et af slagsen, som primært er blevet designet til at rive parmesanost.