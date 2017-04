Et køkken der samler rummet

Løsningen blev et køkken fra Vipp, som er fremstillet i pulverlakeret metal og har en stålbordplade. Det er et industrielt look, som Gitte er utrolig glad for.

– Jeg synes, at det står så flot i rummet, og lige præcis rammer den stil, vi godt kan lide. Samtidig er det virkelig godt indrettet. Fx med skuffer på begge sider af køkkenøen, så vi kan have køkkengrej på den side, der vender mod køkkenet, og duge, servietter, spil og lignende, som vi nemt kan tage frem, når vi ikke bruger spisebordet til at spise ved, siger Gitte.

Alle de integrerede dele af køkkenet er fra Vipp, dvs. moduler, armaturer, sidebord, skabe og gasblus. De hårde hvidevarer er fra Smeg, mens førnævnte kaffemaskine i skabet er fra Siemens.

– Jeg synes, at det var dejligt nemt, at vi kunne få det hele som en færdig pakke. Det betyder også, at alle delene passer godt sammen. Det er samme formsprog, der er tænkt ind i vandhanen, gasbluset og selve køkkenet, mener Gitte.

Hun synes, at køkkenet har en lethed over sig, fx fordi det ikke har sokkel men ben, samtidig med at det kan tåle, at man bruger det.

– Jeg synes, at det er rart at man ikke skal tænke sig om, hver eneste gang man skal sætte en gryde på bordet. Det her køkken kan tåle noget, siger Gitte.