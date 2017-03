6 mørke køkkener der får dig til at glemme alt om det sikre hvide køkken

Til dig, der er nervøs for at det mørke køkken vil stjæle al lyset

Her er et simpelt sort køkken fra Kvik med hvid bordplade. For at den sorte farve på køkkenet ikke bliver for mørt til rummet, er der valgt et lyst trægulv, hvide vægge og lamper. Da der hverken er anvendt sorte hylder eller overskabe over bordpladen, bliver den sorte farve ikke dominerende i rummet. Et godt tip, du bør kopiere, hvis du er nervøs for at det mørke køkken vil stjæle al lyset i rummet.



