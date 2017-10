Dette skal du vide, inden du vælger bordplade

En stål bordplade er et meget hygiejnisk valg, og yderst nem at rengøre. Det er nærmest umuligt at bøje eller lave buler i pladen, dog kan ridser nemt blive set.

Rustfrit stål kan give to helt forskellige udtryk: Det kan give et rigtig enkelt look og flot komplementere klassiske genstande, som Royal Copenhagen skålen på billedet. Men stålpladen kan også give et råt industrielt udtryk, og kombineres med rustik keramik. En blanding af de to stilarter giver et helt tredje udtryk, og tilfører masser af personlighed til rummet.

Få råd til rengøring og vedligeholdelse af stålpladen her.