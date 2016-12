Arkitektens køkken

Fællesrum med udskiftelig køkken

– Det er et rum, hvor man skal tænke sig om. Man smækker ikke bare et nyt møbel ind, for der er så mange kanter og hjørner, forklarer arkitekt David Zahle, der er partner i Bjarke Ingels' arkitektfirma, BIG.

Han bor i lejligheden med sin hustru, skuespilleren Maria Rich, og deres tre børn. Sidstnævnte er årsagen til, at familien er flyttet fra det hypermoderne VM-Bjerget i Ørestaden, som David Zahle har været med til at tegne, til en lejlighed på Vesterbro med mange år under tagryggen. Børnene var kommet i skolealderen, og den foretrukne skole lå på Vesterbro.

– Vi synes, at det er vigtigt, at børnene bor tæt på skolen og deres kammerater, så vi valgte at flytte. Og så var vi så heldige at finde denne fantastiske lejlighed, som oven i købet var lige til at flytte ind i, siger David Zahle.

Det sidste var vigtigt, for inden VM-Bjerget havde han sat sine forrige to lejligheder i stand fra bunden, men det er der ikke længere tid til. Noget af det eneste, parret selv skulle stå for, var faktisk køkkenet, hvor de hurtigt besluttede sig for Reforms koncept, der går ud på sætte designede fronter på Ikeas kabinetter. BIG har selv designet et af Reforms køkkener – dog ikke det, David Zahle og Maria Rich har valgt, da det ikke var i produktion på det tidspunkt.

– Det er genialt, fordi man kan skifte sit køkken ud, hvis man bliver træt af det, blot ved at skifte fronter på det. Så får man et nyt køkken, uden at det koster en formue, forklarer David Zahle.