4 skønne jule-flødeboller du nemt selv kan lave

Billedskønne hjemmelavede flødeboller

Hvis du synes, at julekonfekt er blevet for almindeligt, og du gerne vil servere en mere mindeværdig snack for dine gæster i julen, så er disse opskrifter på hjemmetlavet flødeboller, lige hvad du mangler.

Først får du en lækker opskrift på helt almindelige flødeboller, og længere nede på siden finder du 4 forskellige varianter af flødeboller samt forklaring på, hvordan du tilføjer de nye ingredienser til den almindelige flødebolleopskrift.