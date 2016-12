Vind tre Hurricanes fra Bjørn Wiinblad

Den heldige vinder af dagens kalendergave vil modtage tre Bjørn Wiinblad Hurricane lysestager. Lysestagerne er belagt med chrom, der giver dem en smuk, blank overflade. De tre lysestager har henholdsvis et, to og tre klem og måler 40 cm, 50 cm og 60 cm. Stagerne er smukke at have stående på gulvet, men gør sig også fint på et opsækket middagsbord, hvor de bidrager med en ekstravagant og magisk stemning i tråd med Bjørn Wiinblads eventyrlige univers. Du kan læse mere om Hurricane lysestagerne her.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgmål. Konkurrecen er aktiv den 24. december, hvorefter den heldige vinder bliver trukket. Præmien har en samlet værdi af 3.299,85 kr.