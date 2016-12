Vind skænke-, ilte- og dekanteringsprop fra Rosendahl

De to heldige vindere af dagens kalendergave vil modtage en skænke-, ilte- og dekanteringsprop fra Rosendahl. Den multifunktionelle skænkeprop ilter vinen, så den får overfalde og en udviklet smag. Proppen er udviklet til af designeren og vineksperten Tom Nybroe. Vinskænkerens 24 cm sørger sammen med dekanteringsfunktionen for at du får den bedste smagsoplevelse, hver gang der skænkes. Længden og hullerne i skænkeproppen er nøje afstemte og udviklet til at give vinen optimal iltning og karakter. Derudover sikrer proppen også mod at flasken drypper, nar der skænkes. Værdien af hver præmie er 199,95 kr. Du kan læse mere om Rosendahls skænkeprop her.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgmål. Konkurrecen er aktiv den 20. december, hvorefter de to heldige vindere bliver trukket. Præmierne har en samlet værdi af 399,90 kr.