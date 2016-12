Vind Old English lyslygte og blomsterskål

De to heldige vindere kan glæde sig over en lyslygte og blomsterskål fra Holmegaards Old English serie. Holmegaard har i efteråret udvidet deres populære vaseserie med en lille blomsterskål og en fin lyslygte. Nyhederne er begge fremstillet i mundblæst glas ligesom resten af serien og er designet af Claus Dalby. Den lille skal kan med sine 13 cm i diameteren også anvendes til servering. Værdien af hver præmie er 429,90 kr. Du kan læse mere om Old English serien fra Holmegaard her.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgmål. Konkurrecen er aktiv den 21. december, hvorefter de to heldige vindere bliver trukket. Præmierne har en samlet værdi af 859,80 kr.