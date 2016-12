Vind Nanna Ditzel Urtepotteskjuler

De to heldige vindere af dagens kalendergave vil modtage en Nanna Ditzel urtepotteskjuler fra Rosendahl. Urtepotteskjuleren måler 14 cm i diameteren og er lavet af porcelæn med et råt finish på ydersiden i form af et smukt, grafisk mønster. Indersiden er glaseret med blank glasur, så den er let at rengøre. Urtepotteskjuleren er ideel til at byde naturen indenfor, mens den flotte grafiske overflade også gør den velegnet som eksempelvis en dekorativ redskabskrukke. Værdien af hver præmie er 229,95 kr. Du kan læse mere om Nanna Ditzels urtebotteskjulere her.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgmål. Konkurrecen er aktiv den 23. december, hvorefter de to heldige vindere bliver trukket. Præmierne har en samlet værdi af 459,95 kr.