Vind en GNS-05 tomatkniv fra Global

Dagens heldige vinder kan se frem til at modtage den fleksible GNS-05 tomatkniv fra Global, som måler 12,5 cm. Kniven er uundværlig i køkkenet, når de friske tomater skal skæres i skiver. Kniven er fremstillet i stål, og dens takkede tænder gør det let at skære alle bløde grøntsager og frugter i præcise skiver. Tomatkniven har ingen samlinger, hvilket sikrer en høj hygiejne. Desunden er dens glatte overflade let at rengøre ved håndopvask, mens Globals karakteristiske mønster giver et godt og sikkert greb. Værdien af præmien er 799,95 kr. Du kan læse mere om Globals tomatkniv her.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare rigtig på nedenstående spørgmål. Konkurrecen er aktiv den 22. december, hvorefter den heldige vinder bliver trukket.