Skæv, skør og skøn jul i lejlighed fra 1920 på Frederiksberg

Når der pyntes op til jul hjemme hos Københavner-parret, foregår det med øje for både traditioner, hygge og æstetik. Der skal finurligt julepynt, hjemmebag og levende lys til, og der må gerne være meget af det hele. Men de holder sig til de lune og naturlige nuancer, som passer til hjemmets øvrige møbler og interiør.

Ida og Morten ledte længe efter den helt rigtige lejlighed med sjæl og mulighed for et køkkenalrum. Det fandt de i denne skønne lejlighed, hvor de øjeblikkeligt faldt for lofthøjden og det smukke lysindfald, der kommer gennem de store vinduer. De elsker de grønne områder, den stille charme og de gamle, klassiske lejligheder på Frederiksberg, der samtidig kun er 10 minutter væk på cykel fra Indre København. Parret satte hele lejligheden i stand – gulve blev slebet og malet, og de lavede selv nye høje paneler. Køkken-alrummet var oprindelig tre rum, som blev slået sammen til ét stort. Under istandsættelsen formede Ida ideer i Photoshop, inden parret i fællesskab valgte den bedste løsning. Det var blandt andet på denne vis, at farven på køkkengulvet blev valgt:

– Hvis vi er i tvivl om en indretningsløsning, har vi lovet os selv at vælge den modige løsning. Vi besluttede os for at male de nye vinduer i køkkenet sorte, selvom alle syntes, det lød helt tosset, men det er en af de ting, som vi i dag sætter allermest pris på, siger Ida, der finder inspiration til indret- ning på rejser, Pinterest og Instagram.