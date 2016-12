Minimalisme med store armbevægelser

Jonas Bjerre Poulsens minimalistiske tankegang ligger også bag parrets pyntning, der er præget af organiske materialer med afdæmpede toner, som passer til den øvrige indretning.

"Det er ikke nødvendigvis egentlig julepynt, men vi prøver at lade det indgå i den naturlige indretning. Vi vil hellere bruge natur og organisk julepynt som træer og grene. Min kone, Christine, kan godt lide, at der kommer lidt pynt ind. Det er et godt kompromis, så nisser også kommer op."

"Men min yndlingspynt er altid organiske træer og grene. Tilsammen ønsker vi at skabe en stemning, der er præget af varme, oftest i form af tekstiler, puder og tæpper og ild i pejsen. Det er vigtig for mig, at naturen fornemmes indenfor og rummet ikke oversvømmes af kugler og traditionelle juleting. Kunsten er at gradbøje det lidt, så stuen ikke bliver en kulisse," forklarer Jonas Bjerre Poulsen.