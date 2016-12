Jul på det nordsjællandske slot

Marthe Høver tager imod på Gurrehus Slot og viser glad ind i de smukke historiske lokaler, hvor alle sanser straks mærker, at det er jul: ud over gran og julepynt er der anvendt krydderier, kviste og bær til at bringe højtiden ind i hjemmet. Marthe Høver er flyttet til Danmark fra Norge, og hun synger det danske ud med en charmerende tone af nordligere himmelstrøg.

– Juleaften sidder min mands to piger og hele min norske familie omkring bordet. Det er min mor, to søstre med mænd og børn, en bror med kone og hendes tre voksne børn. Derudover inviterer vi altid vores russiske nabopar og deres søn fra London, fortæller Marthe Høver om familiens traditioner for juleaften, som er et miks af danske og norske skikke. Ikke mindst maden er importeret fra Norge – Marthe Høver kan ikke undvære de traditionelle retter fra opvæksten.

– En af de ting, der skal være på bordet, er "fenalår", som er et stykke kød fra får eller ged, som er saltet og tørret. Da jeg var lille, lavede mine forældre det selv, og det hang ofte flere år i kælderen, inden det var færdigt. En anden traditionel ret er "rakørred", der er fermenteret ørred, der laves på samme måde som islændinge laver fermenteret haj og svenskere laver deres surstrømming. Norsk rakørred spises med rømme, som er syrnet fløde, norsk fladbrød og løg. Endelig skal der være "pinnekjøtt" på bordet, som er sider af ribben, der er saltede og tørrede og derefter røget over birkepinde, forklarer Marthe Høver.

Hun skynder sig dog at tilføje, at det allerbedste, hun kan få at spise til julemiddagen, er hendes mands uovertrufne hjemmelavede foie gras.