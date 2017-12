Snit dine egne nisser

Charmerende nisser, som du nemt selv kan lave

Gå en tur i skoven og find en stak tynde grene, derudover skal du bruge rød hobbylak, pensel, en metalskive (eller blot en mønt), lim og en kniv til at snitte med. Snit det yderste af grenen i en spids til nissehue. Skær forsigtigt ned i grenen til ansigt. Skær enden af grenen lige over, således at den nærmest kan stå af sig selv. Dyp grenens spids i den røde hobbylak, og mal den jævn med penslen. Lad tørre. Kom lim på metalskiven, og lim julenissen fast. Lad tørre.