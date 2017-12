Smukke jule-lamper til velgørenhed

I 2012 startede projektet, ved at Isa Dawn Whyte Jensen designede et hjerte hjemme hos sig selv. Derfra fandt hun ud af, at hun ville gøre noget med det fine design og startede derfor et samarbejde med Le Klint, der solgte produktet i deres butik i København. To norske kvinder købte straks hjerterne, som på daværende tidspunkt blot var en prototype, og derfra startede The Love & Light Project.