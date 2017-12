Skøn adventskrans på ti minutter

Der er mange ting, der skal nås i julen – og mange forberedelser, der tager tid. Derfor gælder det ind i mellem om at skære et hjørne, for at nå det hele. Og er du også en af dem, der er blevet lidt overrasket over, at det allerede er december og 1. advent ligger lige om hjørnet, så kan du med fordel læse med her.

BO BEDRE har nemlig bedt Annette von Einem om hjælp til, hvordan vi panik-redder adventshyggen, og hun er kommet med denne enkle, smukke og dekorative adventskrans for sidste-øjeblik-mennesker.

Det skal du bruge: