Nogle gange skal man vende tingende lidt på hovedet, for at se dem fra en ny vinkel. Og det er lige præcis, hvad Annette von Einem foreslår, at du gør i dag: vender blomsterbuketten om.

Den omvendte buket – eller nok rettere dekoration – er udover at være smuk et rigtigt effektivt blikfang, som nok skal få gæsterne til at spærre øjnene op.