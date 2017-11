Grim plet? Sådan redder du juledugen

Vi bruger mange levende lys i denne mørke juletid. Derfor vil der uundgåeligt komme stearinpletter på vores duge, når vi holder julemiddage. Det kan være svært at komme de genstridige pletter til livs, men det kan faktisk lade sig gøre med dette simple trick.

Find juledugen på billedet her.

1. Sørg for det første for, at stearinen er helt størknet, inden du pågynder projektet.

2. Tag en ske og tryk forsigtigt spidsen af skeen på midten af den størknede stearin. Som regel deler stearinen sig og løsriver sig i den forbindelse også fra stoffet.

3. Løsner stearinen sig ikke, kan du bruge et kaffefilter, som du placerer ovenpå pletten. Grib dit strygejern og stryg forsigtigt henover pletten. Idet stearinen smelter, absorberes den af kaffefilteret, og du har nu en ren dug.